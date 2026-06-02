02 июня 2026 в 09:25

«Унитазы и ершики»: Мадьяра подняли на смех после видеообращения из уборной

Аналитик Кошкович: Мадьяру не стоило записывать видеообращение из уборной

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/Didier Lebrun/imago-images.de/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр записал видеообращение из уборной, однако это было неуместно, заявил в социальной сети Х аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он раскритиковал кадры, сделанные главой правительства в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка.

Мадьяр объяснил, что выбрал такую локацию, чтобы продемонстрировать уровень коррупции, к которой якобы были причастны его предшественники. Премьер-министр пытался показать слишком роскошные интерьеры в уборной, но в действительности продемонстрировал обычный ремонт.

Если отбросить очевидное, то премьер-министру не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики, — отметил Кошкович.

Аналитик уточнил, что ему доводилось бывать в уборных и с более шикарным ремонтом. Это были туалеты «в пабах с вполне умеренными ценами», резюмировал эксперт.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что продолжает исполнять свои обязанности, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы за оценкой спорных конституционных вопросов. Поводом послужили неоднократные призывы Мадьяра покинуть пост.

