Этнический турок впервые в истории возглавил богатейший регион Германии

Первым этническим турком, возглавившим федеральную землю в ФРГ, стал представитель партии «Зеленые» Джем Оздемир, избранный ландтагом премьер-министром Баден-Вюртемберга, пишет немецкое издание Der Spiegel. Известный политический деятель взял под руководство один из крупнейших и богатейших регионов Германии, на территории которого расположены штаб-квартиры крупнейших автомобильных и технологических концернов.

Историческое назначение Оздемира на пост главы исполнительной власти не стало сюрпризом для аналитиков после уверенной победы экологов на мартовских выборах. В ходе голосования в местном парламенте кандидатуру нового лидера поддержали 93 депутата из 157 членов законодательного органа. Предыдущий руководитель Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман, бессменно управлявший территорией с 2011 года, также являлся ярким представителем экологического движения.

