Экс-канцлера Германии заметили в Москве

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится с визитом в Москве, сообщил телеканал NTV. Предположительно, его визит может быть связан с участием в Петербургском международном экономическом форуме.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski, — передает телеканал.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Шредера своим другом и человеком, которому можно доверять, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на личную дружбу, Шредер всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и государства. По его словам, в период канцлерства Шредера между Россией и Германией случались и споры, однако сторонам всегда удавалось находить взаимовыгодный компромисс.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты.