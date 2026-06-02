Российские «Герани» разнесли цех ВСУ в Харьковской области ВС России ударили «Геранями» по цеху производства дронов ВСУ под Харьковом

Российские военные с помощью дронов типа «Герань» уничтожили цех по производству украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе МАКС. Цель располагалась около населенного пункта Катериновка в Харьковской области.

Как уточнили в Минобороны РФ, при атаке использовалось множество БПЛА. Военный объект, как уточнили в ведомстве, уничтожен полностью.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне спецоперации. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военное командование Украины перебросило к селу Россоховатое в Харьковской области новое элитное подразделение сил беспилотных систем. По его словам, взвод специализируется на применении перспективных разработок FPV-дронов.

Также сообщалось, что в Харьковской области женщин начали принудительно забирать на службу в ВСУ. Украинок заставляют подписывать контракт с помощью шантажа и угроз. Женщин могут лишать социальных выплат, а также отказывать им в подтверждении инвалидности.