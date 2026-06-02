Розы, Фетисов, Литвинова: в Москве простились с Богуславской — фото NEWS.ru

Розы, Фетисов, Литвинова: в Москве простились с Богуславской

Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
В Москве простились с Зоей Богуславской — писательницей, публицистом, вдовой поэта Андрея Вознесенского. Она умерла 14 мая, прощание и похороны состоялись почти три недели спустя. Такое решение приняли родственники покойной.

Церемония прощания состоялась в Центре Андрея Вознесенского, в историческом месте столицы на Большой Ордынке. Этот центр был основан самой Богуславской в память о муже, скончавшемся в 2010 году. Все три зала особняка украшены белыми розами. Эти цветы Зоя Борисовна особенно любила. Много траурных венков от учреждений культуры: ГИТИСа, Театра Табакова, Театра Наций, телеведущего Андрея Малахова — «С любовью».

Хоккеист и общественный деятель Вячеслав Фетисов отметил в интервью NEWS.ru, что Богуславскую очень любили все, кто был с ней знаком. По его словам, она была позитивным человеком с прекрасным чувством юмора. В своем возрасте — а ей было почти 102 года — она до последнего дня помнила все события своей жизни. Во время прощания с Зоей Борисовной на большом экране демонстрировались фотографии ее встреч с выдающимися современниками: Олегом Табаковым, Владимиром Высоцким, Юрием Любимовым, Булатом Окуджавой — и фото совсем юной артистки Ренаты Литвиновой.

Зоя Богуславская упокоится на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

Как прошло прощание с музой поэта Вознесенского — в галерее NEWS.ru.

Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Якушев на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вячеслав Фетисов на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Олег Меньшиков на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Владимир Панков на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Митрошенков на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Константин Смирнов на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Игорь Волгин на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Владимир Григорьев на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Попов на церемонии прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
