02 июня 2026 в 16:08

Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка, передает пресс-служба Кремля в МАКСе. Российский лидер проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Прежде всего поздравляю вас с наступающим праздником, — сказал Путин.

Он также поблагодарил участников заседания за активную работу, в первую очередь за подготовку основ государственной языковой политики. Президент отметил, что впервые в стране появился документ стратегического планирования по данному вопросу.

Ранее Путин заявил, что сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества. Он направил официальное обращение гостям I Петербургского международного филологического форума.

Прежде представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки ввести запрет на употребление русского языка на Украине не приносят ожидаемых результатов. По мнению дипломата, подобные ограничительные меры вопреки замыслу организаторов лишь способствуют росту востребованности родной речи среди населения.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

