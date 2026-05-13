Сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам I Петербургского международного филологического форума. Глава страны направил официальное обращение гостям масштабного мероприятия, приуроченного к 90-летнему юбилею со дня рождения выдающегося ученого Людмилы Вербицкой, передает пресс-служба Кремля.

Приветствую вас по случаю открытия I Петербургского международного филологического форума «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России». <...> Сбережение языка, культуры, исторической памяти — это основа суверенного, уверенного развития общества и государства, — говорится в приветствии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки ввести запрет на употребление русского языка на Украине не приносят ожидаемых результатов. По мнению дипломата, подобные ограничительные меры вопреки замыслу организаторов лишь способствуют росту востребованности родной речи среди населения.

Кроме того, один из украинских блогеров признал, что русская речь вновь стала массово слышна на киевских улицах. По наблюдениям автора, если в предыдущие периоды использование русского языка в публичном пространстве города воспринималось как редкое исключение, то сегодня, напротив, украинскую речь можно встретить значительно реже.