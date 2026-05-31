Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Куриная печень в сырном соусе — это гениально простой вариант горячего блюда для тех, кто любит вкусные домашние ужины без долгой возни у плиты. Никакой сложности — достаточно обжарить печень с овощами, добавить плавленый сыр и через несколько минут получить нежный сливочный соус.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая куриная печень буквально тает во рту, а сырный соус делает ее особенно нежной и сочной.

Для приготовления вам понадобится: куриная печень — 500 г, плавленый сыр — 150 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., пшеничная мука — 1 ст. ложка, вода — 250 мл, свежая зелень — по вкусу, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, любимые специи — по вкусу.

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. Куриную печень промойте, удалите лишние прожилки и нарежьте крупными кусочками. На сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте печень и готовьте 8–10 минут, периодически помешивая.

Посолите, поперчите, добавьте специи и всыпьте муку. Хорошо перемешайте и влейте воду. После закипания добавьте плавленый сыр и готовьте, помешивая, пока он полностью не растворится в соусе. В конце посыпьте блюдо свежей зеленью и подавайте горячим.

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила эту «Сырную печенку». Удивило то, насколько нежным получается соус из обычного плавленого сыра. Куриная печень остается сочной, а вкус становится более мягким и сливочным. Кстати, для дополнительного аромата можно добавить щепотку копченой паприки или немного чеснока.

