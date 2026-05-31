Сценарист «Счастливы вместе» объяснил убийство экс-участника «Дома-2»

Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой признал вину по делу об убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, однако в ходе судебного процесса заявил, что действовал в целях самообороны. Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе после совместного распития алкоголя, передает Telegram-канал «112».

Я говорил ему: «Остановись, хватит». Он шел на меня как зомби с фразой «убью», — вспоминает сценарист.

Берестовой утверждает, что между ним и Лукиным возник конфликт, после которого гость напал на него, нанес несколько ударов и затем пошел с ножом. Он заявил, что был вынужден схватить нож для защиты и наносил удары, пытаясь остановить нападавшего. Следствие считает, что Лукин получил более 50 ножевых ранений. В настоящее время дело рассматривается судом с участием присяжных.

Ранее стало известно, что Лукина зарезали во время работы над сценарием нового сезона сериала «Счастливы вместе». Они вместе с Берестовым начали пить водку и пиво, обсуждая сценарий перезапуска шоу.