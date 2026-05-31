ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 10:47

Сценарист «Счастливы вместе» объяснил убийство экс-участника «Дома-2»

Сценарист Берестовой назвал самообороной убийство экс-участника «Дома-2» Лукина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой признал вину по делу об убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, однако в ходе судебного процесса заявил, что действовал в целях самообороны. Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе после совместного распития алкоголя, передает Telegram-канал «112».

Я говорил ему: «Остановись, хватит». Он шел на меня как зомби с фразой «убью», — вспоминает сценарист.

Берестовой утверждает, что между ним и Лукиным возник конфликт, после которого гость напал на него, нанес несколько ударов и затем пошел с ножом. Он заявил, что был вынужден схватить нож для защиты и наносил удары, пытаясь остановить нападавшего. Следствие считает, что Лукин получил более 50 ножевых ранений. В настоящее время дело рассматривается судом с участием присяжных.

Ранее стало известно, что Лукина зарезали во время работы над сценарием нового сезона сериала «Счастливы вместе». Они вместе с Берестовым начали пить водку и пиво, обсуждая сценарий перезапуска шоу.

Общество
сценаристы
убийства
сериалы
Дом-2
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.