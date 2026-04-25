«Как вам я?»: Бузова поразила фанатов возвращением к образу 2004 года Бузова перекрасилась в блондинку, вернувшись к образу 2004 года

Российская певица Ольга Бузова неожиданно сменила имидж и удивила поклонников возвращением к образу 2004 года. В социальных сетях она опубликовала свежие снимки, на которых предстала с блондом. Артистка напомнила, что именно в таком образе телезрители впервые увидели ее почти 22 года назад, когда стартовало реалити-шоу «Дом-2».

Как вам я блондинка? — поинтересовалась звезда у фанатов.

Бузова призналась, что в ее жизни начинается новый этап. Кроме того, она анонсировала новое шоу и премьеру спектакля со своим участием. Исполнительница отметила, что видит в этом новые возможности и перспективы. Также она поблагодарила поклонников за поддержку и любовь.

Ранее в пресс-службе театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной сообщили, что Бузова вошла в труппу спектакля «Покровские ворота». Артистка впервые примет участие в репертуарной постановке, ей доверена роль Людочки.

Кроме того, на своем выступлении в Санкт-Петербурге певица не сдержала слез, когда заговорила о прошлых отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. Артистка растрогалась, рассказывая о своей песне «Я привыкаю».