Лавров заявил, что генсек НАТО «плевать хотел» на одну из позиций США Лавров заявил, что Рютте проигнорировал позицию Трампа по вопросу Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проигнорировал позицию президента США Дональда Трампа, который считает вступление Украины в Альянс неприемлемым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic. По его словам, во время визита в Киев генсек фактически пренебрег американской точкой зрения.

Вот Рютте поехал в Киев, где прямо сказал, что Украина будет в НАТО. Он плевать хотел на то, что Соединенные Штаты в лице президента Трампа считают это неприемлемым. А Рютте просто заявил, обнявшись с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, что будет Украина в НАТО, — сказал глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Россия изначально исходила из того, что Украина должна оставаться безъядерным, нейтральным и внеблоковым государством. Министр отметил, что возможное вступление Украины в НАТО противоречит этим договоренностям.

До этого политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подчеркнул, что Украина никогда не войдет в состав НАТО и Европейского союза. По его словам, Европе невыгодно делать Киев партнером из-за страха прямого столкновения с Россией.