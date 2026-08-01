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01 августа 2026 в 03:33

Мощная атака на Киев ночью 1 августа: что известно о целях и последствиях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мониторинговые и военно-политические каналы в соцсетях информируют, что в ночь на субботу, 1 августа, российские силы атаковали объекты ВСУ в Киеве. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что известно о последствиях ударов по украинской столице?

Что известно об атаке на Киев ночью 1 августа

В Киеве за последние 15 минут прогремела уже третья серия взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное». До этого в городе была объявлена воздушная тревога.

«Взрывы в Киеве», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что город подвергся атаке. По его информации, падение обломков зафиксировано в пяти районах украинской столицы. В местных пабликах пишут, что в Киеве начались перебои с энергоснабжением.

Громкие звуки в столице Украины фиксируются на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сирены, предупреждающие об опасности, сработали также центральной и восточной частях Украины.

Telegram-канал SHOT сообщил, что под ударом оказался оборонный завод «Артем», а также ТЭЦ-5.

«Зафиксировано уже более десятка прилетов в столице Украины и ее окрестностях — Василькове, Боярке и т. д., удары наносятся „Искандерами“ и „Цирконами“. По словам очевидцев, помимо ТЭЦ-5 ракеты прилетели в район, где располагается завод „Артем“, на котором производятся ракеты и авиационная техника. Также атакован завод „Буревестник“ в Святошинском районе — там производят и ремонтируют радиолокационные системы. Помимо этого, нанесены удары по складам оружия и объектам инфраструктуры в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах Киева», — говорится в канале.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также пишет, что Киев атаковали 25 ракет за 30 минут. В результате пожары произошли на складах оружия и объектах энергетики.

«Киев в огне: 25 ракет за 30 минут, пылают склады и объекты энергетики», — отмечается в посте.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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