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01 августа 2026 в 00:11

Стало известно, сколько населенных пунктов взяли под контроль ВС РФ в июле

ТАСС: ВС России взяли под контроль 32 населенных пункта в ходе СВО в июле

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В июле российские военнослужащие освободили и установили контроль над 32 населенными пунктами, следует из данных ТАСС. Основные успехи пришлись на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику — там освобождено более 68% всех населенных пунктов за месяц (22 из 32).

По количеству освобожденных территорий лидирует группировка «Север» — 10 населенных пунктов. Группировки «Центр» и «Запад» взяли под контроль 8 и 6 соответственно, «Восток» — 5, «Южная» — 3.

Дальнейшие успехи будут зависеть от оперативной обстановки и степени сопротивления противника. Российское командование продолжает работу по закреплению освобожденных территорий.

До этого экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России с помощью бомб ФАБ-1500 поразили места скопления украинских войск в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Операция состоялась в четверг, 30 июля.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сильно занижает потери ВСУ. Ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях обратил внимание, что политик говорит о якобы 50 тыс. погибших солдат. Еще в феврале Зеленский объявил о 55 тыс. погибших. Теперь же он сократил упомянутое число. Это, по мнению журналиста, абсурдно и лживо.

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