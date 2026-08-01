Муж — «мистер Икс», золото ОИ, кража медалей: как живет теннисистка Веснина

Известной российской теннисистке Елене Весниной 1 августа исполнилось 40 лет. Как у спортсменки украли олимпийские медали, почему она брала паузу в карьере, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Чем известна теннисистка Веснина

Елена Веснина родилась в 1986 году во Львове. Когда Лене было семь лет, ее семья переехала в Сочи, где девочка взяла в руки ракетку и начала ходить в детско-юношескую спортивную школу. Также Елену интересовали рисование, бальные танцы и вокал, но когда пришло время определиться с направлением, Веснина выбрала теннис.

В 2002 году спортсменка в паре с Алисой Клейбановой выиграла Кубок Озерова и добралась до финала юниорского Кубка Федерации. После серии побед в 2005-м Веснина впервые вошла в топ-200 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе спортсменки три титула WTA в одиночном разряде. Больших успехов Елена добивалась в паре с Екатериной Макаровой. Они выиграли три турнира Большого шлема (2013, 2014, 2017) и 19 титулов WTA. В 2018-м спортсменки возглавляли мировой парный рейтинг.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Веснина/Макарова стали чемпионками. Елена позже признавалась, что после этого триумфа ее стали узнавать на улице и подходить, чтобы сказать спасибо. В 2020-м Веснина стала серебряным призером олимпийского турнира в Токио в паре с Асланом Карацевым, в решающем матче уступив соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. После токийского финала она взяла паузу в карьере. В интервью Веснина рассказывала, что хочет отдохнуть и долго не видеть ракетку и мяч. И свое обещание выполнила: на смену тренировкам в ее соцсети пришли фотографии из путешествий, с культурных мероприятий и домашних посиделок.

Елена Веснина перед началом концерта в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Как у теннисистки Весниной украли олимпийские медали

11 сентября 2021 года неизвестные проникли в дом Весниной в Подмосковье, пока она с мужем была на ужине. Сигнализация в этот момент не сработала. Добычей злоумышленников стали золотая медаль Рио-2016 и серебряная Токио-2020, а также драгоценности. Награды лежали в сумке, поскольку незадолго до инцидента теннисистка показывала их детям. Через две недели грабители подкинули медали к КПП закрытого поселка, где живет Веснина. К коробке злоумышленники приложили конфеты и записку с извинениями.

«Я не могла поверить. Как таковых медалей я не видела, позвонили оперативники, сообщили, что забрали их на биологическую экспертизу. Я не могла поверить, это как в каком-то фильме, детективе, чувствуешь себя участником таких событий, тем более вернули спустя чуть больше месяца. Я уже не надеялась ни на что», — рассказывала Веснина.

Что известно о личной жизни теннисистки Весниной

Долгое время Веснина думала только о спорте, однако в 2012 году на вечеринке у друзей познакомилась с Павлом Табунцовым. Молодой человек — не публичная персона: у него собственный бизнес в ресторанной сфере. В 2015-м пара сыграла свадьбу. Табунцов и Веснина рассказывали, что счастливы и словно дополняют друг друга. Они вместе смотрят соревнования, болеют за одни и те же команды, по возможности ездят отдыхать. Поклонники теннисистки называют ее супруга «мистер Икс»: Табунцов редко появляется на фотографиях, не зарегистрирован ни в одной социальной сети и не любит публичность.

Супруги воспитывают двух дочерей. В ноябре 2018-го на свет появилась Елизавета, а в мае 2023-го — Анна.

Елена Веснина Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Чем сейчас занимается теннисистка Веснина

После рождения второго ребенка Веснина решила вернуться в большой теннис. В 2024 году она провела восемь матчей, дойдя до вторых кругов на «Ролан Гаррос» в паре с Анной Калинской и Уимблдоне с Дианой Шнайдер, а также уступив в стартовом матче олимпийского турнира в Париже с Екатериной Александровой. В ноябре 2024 года Елена официально объявила о завершении карьеры.

Сейчас Веснина выступает в качестве эксперта и комментатора на теннисных эфирах. Она признавалась, что это непросто, но профессиональный взгляд помогал зрителям лучше понимать скрытые нюансы игры. Также Елена выступает в качестве эксперта в СМИ: она называла американскую теннисистку Винус Уильямс великой чемпионкой, а также восхищалась игрой триумфатора «Ролан Гаррос», 19-летней россиянки Мирры Андреевой.

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