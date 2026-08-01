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01 августа 2026 в 00:39

Пожарные справились с возгоранием на заводе «Нижнекамскнефтехим»

Пожарные ликвидировали очаг возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Спасатели полностью ликвидировали возгорание на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, сообщили в компании. Огонь возник на линии производства полистирола, которая была остановлена из-за внешних факторов.

Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» и ранее локализованное, потушено, — уточняется в публикации.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. В ближайшее время будет проведен анализ инцидента. Предприятие продолжит работу после устранения последствий. Официальных заявлений о возможном нарушении технологических процессов пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на проезжей части загорелся автомобиль, в котором находились три девушки. Возгорание возникло в передней части кроссовера. В результате пожара у машины сгорел пластиковый передний бампер. Также были повреждены капот, двери и лобовое стекло.

До этого пожарные локализовали возгорание на складе DNS в Ленинградской области. По предварительным данным, пламя охватило около 5 тыс. квадратных метров. Прокуратура намерена проверить соблюдение норм пожарной безопасности, а также законность использования участка и содержания складских помещений.

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