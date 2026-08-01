Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 00:05

Правительство РФ обновило список обязательных к предустановке приложений

Кабмин РФ обновил обязательный для предустановки в 2027 году список приложений

Правительство РФ Правительство РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство утвердило обязательный перечень программного обеспечения для предустановки на устройства, продаваемые в России и других странах ЕАЭС, начиная с 1 января 2027 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, базовый состав приложений для смартфонов и планшетов в значительной степени сохраняет структуру, утвержденную на 2026 год. Однако в сегменте голосовых помощников произошли изменения: приложение «Маруся» исключено, а вместо него включен «Алиса AI».

В обязательный список для мобильных устройств добавили такие сервисы, как навигаторы «Яндекс.Карты» и «2ГИС», а также приложения «Госуслуги», Mir Pay, «МойОфис», антивирус от «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес» и «Честный знак». Среди браузеров для мобильных устройств остаются «Яндекс.Браузер» и «Яндекс с Алисой». Для компьютеров также утвержден перечень приложений, включающий «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус от «Лаборатории Касперского».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение американской корпорации Apple из-за дискриминации российских поисковых систем. В случае невыполнения, орган может инициировать разбирательство, которое потенциально повлечет за собой штраф до 4 млрд рублей.

Россия
правительство РФ
приложения
кабмин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Все, что захотим»: США заявили о своей возможности «обнести» Украину
«Чтобы вы знали»: Трамп иронично высказался о планах МУС
Стало известно, сколько населенных пунктов взяли под контроль ВС РФ в июле
Российские синхронистки феерично отличились на чемпионате Европы
Правительство РФ обновило список обязательных к предустановке приложений
Заражены 20% клещей: как спастись от энцефалита. Подробный ликбез врача
Муж — «мистер Икс», золото ОИ, кража медалей: как живет теннисистка Веснина
«Только со своими»: российского генерала поразил поступок 57-летнего бойца
«Нет претензий»: посольство РФ отреагировало на убийство россиян в Таиланде
Франция испугалась миграционного кризиса в испанской Сеуте
Италия закрыла небо и море для Испании
«Маленький диктатор»: слова Зеленского о ВСУ вызвали гнев в Европе
На Урале арестовали подозреваемых в убийстве 30-летней давности
Гипертония «помолодела»: почему у 30-летних скачет давление и что делать
Американский истребитель рухнул на авиабазе в Калифорнии
Анна Асти раскрыла секрет своего похудения
«Унылое гнилье»: Захарова резко высказалась в адрес украинских властей
В Татарстане пылает завод «Нижнекамскнефтехим»
Российские дроны потопили три судна на Черном море
Президенту ФИФА предрекли скорую отставку
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.