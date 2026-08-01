Правительство РФ обновило список обязательных к предустановке приложений Кабмин РФ обновил обязательный для предустановки в 2027 году список приложений

Правительство утвердило обязательный перечень программного обеспечения для предустановки на устройства, продаваемые в России и других странах ЕАЭС, начиная с 1 января 2027 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, базовый состав приложений для смартфонов и планшетов в значительной степени сохраняет структуру, утвержденную на 2026 год. Однако в сегменте голосовых помощников произошли изменения: приложение «Маруся» исключено, а вместо него включен «Алиса AI».

В обязательный список для мобильных устройств добавили такие сервисы, как навигаторы «Яндекс.Карты» и «2ГИС», а также приложения «Госуслуги», Mir Pay, «МойОфис», антивирус от «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес» и «Честный знак». Среди браузеров для мобильных устройств остаются «Яндекс.Браузер» и «Яндекс с Алисой». Для компьютеров также утвержден перечень приложений, включающий «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус от «Лаборатории Касперского».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение американской корпорации Apple из-за дискриминации российских поисковых систем. В случае невыполнения, орган может инициировать разбирательство, которое потенциально повлечет за собой штраф до 4 млрд рублей.