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01 августа 2026 в 01:06

В Сербии обмелевший Дунай вывел на свет нацистские корабли

Reuters: затопленная в 1944-м году флотилия вышла на поверхность в Сербии

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
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В районе сербского порта Прахово из-за падения уровня Дуная на поверхность вышли остатки кораблей, затопленных нацистской Германией в 1944 году, сообщает Reuters. Жаркая погода и недостаток притока воды осушили песчаные отмели, обнажив корпуса судов.

Флотилия была затоплена в рамках операции «Дунайский эльф» в сентябре 1944 года, чтобы не допустить захвата судов наступавшей Красной армией. Более 200 барж и кораблей легли на дно, сделав участок реки непроходимым. После войны часть судов подняли, и судоходство восстановили.

Выше по течению находятся Железные ворота — ущелье между Сербией и Румынией, где в 1970–1980-х годах построили ГЭС «Джердап-1» и «Джердап-2». Останки флотилии до сих пор мешают навигации у второй станции.

Власти Сербии ведут работы по подъему судов, которые осложняются из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов. По планам, они должны завершиться к 2027 году.

Ранее супруги Луиза и Дэн из Великобритании нашли более 1 тыс. фунтов (106 тыс. рублей) в банкнотах 1970-х годов за кирпичной стеной в подвале своего дома, построенного до 1900 года. Деньги хранились в старой банке из-под краски. Пара высушила купюры и для начала использовала их в игре в «Монополию», а затем обратилась в банк. Примечательно, что незадолго до этого чета лишилась работы, а неожиданные деньги помогли оплатить часть счетов и порадовать детей.

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В Сербии обмелевший Дунай вывел на свет нацистские корабли
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