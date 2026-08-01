В Сербии обмелевший Дунай вывел на свет нацистские корабли Reuters: затопленная в 1944-м году флотилия вышла на поверхность в Сербии

В районе сербского порта Прахово из-за падения уровня Дуная на поверхность вышли остатки кораблей, затопленных нацистской Германией в 1944 году, сообщает Reuters. Жаркая погода и недостаток притока воды осушили песчаные отмели, обнажив корпуса судов.

Флотилия была затоплена в рамках операции «Дунайский эльф» в сентябре 1944 года, чтобы не допустить захвата судов наступавшей Красной армией. Более 200 барж и кораблей легли на дно, сделав участок реки непроходимым. После войны часть судов подняли, и судоходство восстановили.

Выше по течению находятся Железные ворота — ущелье между Сербией и Румынией, где в 1970–1980-х годах построили ГЭС «Джердап-1» и «Джердап-2». Останки флотилии до сих пор мешают навигации у второй станции.

Власти Сербии ведут работы по подъему судов, которые осложняются из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов. По планам, они должны завершиться к 2027 году.

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