Подруга пропавшей в Сербии россиянки Турковой подтвердила ее гибель

Подруга пропавшей в Сербии россиянки Людмилы Турковой в Telegram-канале подтвердила ее гибель и объявила о сборе средств для отправки тела в Россию и похорон. По ее словам, это поможет оказать поддержку семье в этот трудный час.

Мы открываем сбор средств в помощь маме Людмилы — Турковой Людмиле Константиновне. Собранные средства будут направлены на перевозку тела Людмилы из Сербии в Россию, организацию похорон и покрытие всех связанных с этим расходов. В этот тяжелый момент семье необходима поддержка. Любая помощь, независимо от суммы, будет важна и поможет достойно проводить Людмилу в последний путь, — написала ее подруга.

Ранее посольство России в Белграде запросило у компетентных ведомств Сербии информацию об убийстве Турковой. Родственникам погибшей оказывается необходимая консульская помощь.

До этого нескольких подозреваемых в убийстве россиянки задержали в Белграде. Среди них оказался гражданин Турции. Останки россиянки обнаружили внутри чемодана в окрестностях Белграда. Тело молодой женщины было отправлено в Институт судебной медицины.