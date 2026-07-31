Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве россиянки в Сербии Telegraf: несколько подозреваемых в убийстве россиянки в Белграде задержаны

Несколько подозреваемых в убийстве россиянки задержаны в Белграде, сообщает местный портал Telegraf со ссылкой на данные сербских правоохранительных органов. Среди них есть гражданин Турции.

Несколько человек задержаны в связи с убийством после того, как в чемодане в канале в районе Падинска-Скела обнаружено тело молодой женщины, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что останки россиянки обнаружили внутри чемодана в окрестностях Белграда. Предположительно, погибшей могла быть Людмила Туркова, пропавшая в сербской столице 25 июля.

До этого сообщалось, что в Сербии разыскивали 27-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая перестала выходить на связь после сообщения о планах отправиться в один из ночных клубов Белграда. Последний раз девушка выходила на связь вечером 25 июля.

Также сообщалось, что полиция установила личность подозреваемого, который мог быть причастен к исчезновению двух россиян в Паттайе. По информации журналистов, это был местный житель по имени Понг.