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31 июля 2026 в 16:57

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве россиянки в Сербии

Telegraf: несколько подозреваемых в убийстве россиянки в Белграде задержаны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Несколько подозреваемых в убийстве россиянки задержаны в Белграде, сообщает местный портал Telegraf со ссылкой на данные сербских правоохранительных органов. Среди них есть гражданин Турции.

Несколько человек задержаны в связи с убийством после того, как в чемодане в канале в районе Падинска-Скела обнаружено тело молодой женщины, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Сербии разыскивали 27-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая перестала выходить на связь после сообщения о планах отправиться в один из ночных клубов Белграда. Последний раз девушка выходила на связь вечером 25 июля.

Также сообщалось, что полиция установила личность подозреваемого, который мог быть причастен к исчезновению двух россиян в Паттайе. По информации журналистов, это был местный житель по имени Понг.

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