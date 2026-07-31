В МИД России удивились прорыву мигрантов в Сеуте Грушко: ситуация в Сеуте являет собой крах миграционной политики ЕС

Россия с удивлением смотрит на ситуацию с мигрантами в испанском городе Сеута, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в беседе с журналистами после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам. По его словам, которые приводит РИА Новости, это событие являет собой крах миграционной политики Евросоюза.

Но одновременно нельзя не признать, что это крах иммигрантской политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом, не только в сфере регулирования или отсутствия такого в иммиграции, но и в целом как Евросоюз позиционирует себя в мире, какую политику он проводит в отношении тех стран, которых он объявляет партнерами, — сказал замминистра.

Он добавил, что ЕС пытается замести следы проблем путем демонизации РФ. При этом по его мнению, ситуация в Сеуте все равно вызывает сочувствие. Дипломат назвал ее гуманитарной катастрофой.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила о системном кризисе западной модели. С его слов, происходящее отражает глубинные противоречия в западной политике.