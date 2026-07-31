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31 июля 2026 в 18:02

Государство забрало у армянской оппозиции коньячный завод

Коньячный завод армянского оппозиционера Царукяна передали государству

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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Принадлежащий лидеру партии «Процветаяющая Армения», бизнесмену Гагику Царукяну коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» передан под управление Республики Армения, сообщили в Telegram-канале местной Генпрокуратуры. Суд удовлетворил ходатайство силовиков.

Решение было принято в ходе дела о конфискации имущества незаконного происхождения. В ходе следствия акции винно-водочного комбината передали под хранение и управление властям Армении.

По информации силовиков, Генпрокуратура подала иск против Царукяна и аффилированных с ним лиц в Антикоррупционный суд 9 октября 2023 года. Еще тогда они просили инстанцию конфисковать имущество незаконного происхождения.

Ранее полиция пришла с обыском в особняк одного из лидеров оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. По предварительной информации, правоохранители ушли ни с чем. Сам политик раскритиковал ситуацию в Армении, когда люди не могут заниматься политической деятельностью.

Кроме того, Карапетян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян намеренно ухудшает отношения с Россией. Он отметил, что глава правительства ведет государство по неверному пути.

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