Государство забрало у армянской оппозиции коньячный завод

Принадлежащий лидеру партии «Процветаяющая Армения», бизнесмену Гагику Царукяну коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» передан под управление Республики Армения, сообщили в Telegram-канале местной Генпрокуратуры. Суд удовлетворил ходатайство силовиков.

Решение было принято в ходе дела о конфискации имущества незаконного происхождения. В ходе следствия акции винно-водочного комбината передали под хранение и управление властям Армении.

По информации силовиков, Генпрокуратура подала иск против Царукяна и аффилированных с ним лиц в Антикоррупционный суд 9 октября 2023 года. Еще тогда они просили инстанцию конфисковать имущество незаконного происхождения.

Ранее полиция пришла с обыском в особняк одного из лидеров оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. По предварительной информации, правоохранители ушли ни с чем. Сам политик раскритиковал ситуацию в Армении, когда люди не могут заниматься политической деятельностью.

Кроме того, Карапетян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян намеренно ухудшает отношения с Россией. Он отметил, что глава правительства ведет государство по неверному пути.