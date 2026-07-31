«100 тысяч сводок в день»: ИИ стал помощником врачей московских поликлиник Ракова: ИИ в московских поликлиниках подготовил 30 млн сводок о пациентах

ИИ-сервис в московских поликлиниках подготовил 30 млн сводок о состоянии пациентов в рамках проекта «Умный прием», говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении NEWS.ru. Технология помогает врачам быстро находить нужные сведения в электронных медкартах и принимать более точные решения при обследовании и лечении.

За год с момента запуска цифровой помощник подготовил уже 30 миллионов таких выжимок, ежедневно он формирует в среднем около 100 тысяч сводок, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис перед приемом анализирует жалобы пациента, историю обращений, результаты исследований, назначения и другие данные из электронной медкарты. Благодаря этому врач заранее получает необходимую информацию о пациенте, может быстрее разобраться в ситуации и больше времени уделить общению на приеме. Однако ИИ-помощник является лишь частью цифровой системы поддержки врачей в Москве и используется как дополнительный инструмент, а не заменяет специалиста, уточнила Ракова.