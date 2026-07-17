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17 июля 2026 в 11:04

Российские врачи смогут использовать ИИ при ЭКГ

Российские врачи смогут использовать ИИ при проведении анализов ЭКГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские врачи смогут использовать искусственный интеллект для усовершенствования методик диагностирования ЭКГ и колоноскопии, заявил в беседе с РИА Новости председатель ФФОМС Илья Баланин. До этого нейросети применяли при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.

Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии, — заявил Баланин.

По словам эксперта, ИИ сделает постановку диагноза пациентам быстрее. Кроме того, искусственный интеллект снизит вероятность ошибок.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о начале работы 70-го по счету ИИ-сервиса для лучевой диагностики. Специалисты могут автоматически проводить коксометрию на рентгеновских снимках.

Здоровье
искусственный интеллект
диагностика
врачи
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