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14 июля 2026 в 17:49

Ракова сообщила о запуске 70-го ИИ-сервиса для лучевой диагностики

Фото: Фото предоставлено Департаментом здравоохранения Москвы
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице заработал уже 70-й по счету ИИ-сервис для лучевой диагностики, говорится в релизе, который есть в распоряжении NEWS.ru. Новый цифровой инструмент автоматически проводит коксометрию на рентгеновских снимках и позволяет точнее выявлять дисплазию тазобедренных суставов у детей.

По словам Раковой, столичная система здравоохранения использует технологии искусственного интеллекта в лучевой диагностике уже шесть лет. Новый сервис берет на себя технически трудоемкий этап — автоматическое построение специальных углов на рентгенограмме тазобедренного сустава, по которым специалист оценивает правильность соотношения костей и выявляет возможные нарушения в развитии сустава.

Ракова подчеркнула, что прежде правильное построение этих углов могло занимать у врача несколько часов, теперь благодаря нейросети на это уходят считаные минуты. Внедрение цифрового помощника позволит повысить точность диагностики и предотвратить развитие серьезных патологий в будущем, отметила заммэра.

Помимо нового сервиса для коксометрии, московские врачи получили дополнительные инструменты для комплексного анализа компьютерной томографии органов брюшной полости, оценки рентгенографических признаков артроза коленного сустава и морфометрии МРТ головного мозга. Специалисты могут сопоставлять результаты нескольких алгоритмов одновременно, что помогает выявлять трудноразличимые изменения на медицинских изображениях.

Ранее Ракова сообщила, что за три года работы московская служба онкопсихологов провела более 36 тыс. консультаций для пациентов и их близких. Она отметила, что служба работает во всех центрах амбулаторной онкологической помощи столицы и стала неотъемлемой частью сопровождения онкобольных.

Москва
Анастасия Ракова
искусственный интеллект
лечение
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