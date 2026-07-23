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23 июля 2026 в 18:24

Ракова подвела итоги отбора участников экспедиции на мыс Челюскин

14 столичных школьников и студентов отправятся в экспедицию на мыс Челюскин

Фото: ДОНМ
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В Москве завершился отбор участников Большой арктической экспедиции, в котором участвовали 10 тыс. школьников и студентов столичных колледжей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Как следует из пресс-релиза, который есть в распоряжении NEWS.ru, в команду вошли 14 человек.

Как рассказала Ракова, уже в августе победители отправятся на мыс Челюскин — самую северную материковую точку России. Финальным этапом отбора стали учебно-тренировочные сборы в Карелии. В них приняли участие 40 финалистов, которые преодолели маршрут длиной около 60 км.

В отборочных этапах приняли свыше 10 тыс. ребят. Они снимали мотивационные ролики, писали Арктический диктант, разгадывали головоломки о Крайнем Севере, состязались в лыжной гонке, представляли исследовательские проекты по естественно-научной тематике и проходили учебно-тренировочные сборы в Карелии. Финальный отбор прошли 14 юных москвичей ― 10 школьников и четыре студента колледжей, ― рассказала заммэра.

Ученица школы № 1234 Яна Таратухина рассказала NEWS.ru, что давно мечтала об экспедиции на Крайний Север. Она призналась, что была очень рада, когда узнала о прохождении отбора.

Родители, конечно, немного переживают, что я так далеко уеду, но при этом рады и поддерживают меня. Сейчас я испытываю большое предвкушение — очень хочется поскорее туда попасть, — поделилась школьница.

Ранее Ракова сообщила о начале прохождения школьниками из медиаклассов практики в кинопарке «Москино». По ее словам, на экскурсиях по съемочным площадкам старшеклассники познакомились с работой киноиндустрии и узнали, как рождаются проекты для больших экранов.

Москва
Арктика
Анастасия Ракова
дети
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