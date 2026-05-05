Школьники из Москвы начали осваивать медиапрофессии в кинопарке «Москино»

Учащиеся медиаклассов столичных школ начали проходить практику в кинопарке «Москино», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, на экскурсиях по съемочным площадкам старшеклассники знакомятся с работой киноиндустрии и узнают, как рождаются проекты для больших экранов, а затем создают собственные медиапродукты.

Речь идет о полноценном погружении: ребята работают на реальных площадках вместе с действующими специалистами из интересующей их сферы. Одно из шести направлений предпрофессионального образования — медиаклассы, в которых сегодня учатся более 6 тыс. столичных школьников. Чтобы расширить возможности ребят в знакомстве со сферой культуры, искусства и журналистики, мы запустили для них медиапрактику в кинопарке «Москино», — отметила заммэра.

Во время практики ученики наблюдают за тем, как устроен съемочный процесс, и изучают инфраструктуру кинопроизводства. Ученики посещают девять площадок, которые воссоздают город Средневековья, палаты русских князей, Москву 1920–1930-х годов с точными копиями квартир поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик, а также столицу 1940-х годов.

Режиссер Александр Цой рассказал NEWS.ru, что зрители часто воспринимают кино как готовый продукт, не задумываясь о масштабной работе, которая стоит за каждым кадром. Практика в кинопарке «Москино» поможет школьникам увидеть этот процесс изнутри и понять, как устроена индустрия, добавил он.

Они смогут понять, хотят ли они быть режиссерами, может быть, им интереснее держать камеру, выставлять кадр, а может быть — заниматься костюмом или гримом либо следить за тем, есть ли стык по кадру или нет. Это уже работа скрипт-супервайзера. Здесь возможно выбрать себе профессию, — заключил Цой.

