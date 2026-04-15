Первая в России выставка искусства на базе больницы открылась в Москве

Первая в России выставка искусства на базе больницы открылась в Москве Первая в РФ выставка искусства «Вместе» на базе больницы открылась в «Сколково»

Международная выставка современного искусства «Вместе» открылась в Москве на базе городской онкологической больницы № 62 в «Сколково». Впервые в России экспозиция развернулась непосредственно в стенах медицинского учреждения.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что благодаря подобной атмосфере легче справляться с болезнями.

Эта выставка — это уже не просто новое медицинское пространство, выход за рамки стерильности и безликости. Это попытка сделать искусство полноценным участником лечения. Она лечит, но лечит не как медицина. Она позволяет пациенту понимать, что он не только пациент, он еще и человек. Считаем, что определенным образом организованное пространство может подарить спокойствие, а значит, психологическое равновесие, которое так необходимо для запуска терапии, — сказала Ракова.

Она добавила, что это новый уникальный проект, который родился в соавторстве врачей, художников, строителей, медицинских менеджеров и самой больницы.

Идея выставки «Вместе» — показать важность поддержки. Объекты разместили в двух корпусах онкоцентра. На пространстве общей площадью около 60 тыс. квадратных метров представили более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников.

Некоторые произведения создали специально для этого проекта. Художники, скульпторы и архитекторы презентовали эскизы работ в разных жанрах — от паблик-арта до художественной росписи. После завершения выставки большая часть из них останется в больнице № 62 и станет основой постоянной экспозиции.

В выставке участвуют российские и зарубежные авторы, среди которых Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, Саша Фролова, Максим Петруль (Белоруссия), Антонио Оба (Бразилия), Ким Пенг Хо (Южная Корея), Мишель Окпаре (Нигерия). На время работы выставки для гостей открыты мастерские художников, интерактивные фотозоны, лекторий и другие иммерсивные форматы.

