27 мая 2026 в 23:00

В России предложили защиту прав студентов при использовании ИИ

«Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в подготовке к ВКР

Студенты медицинского университета во время лекции Студенты медицинского университета во время лекции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Партия «Единая Россия» заявила о намерении защитить права студентов, столкнувшихся с проблемами при сдаче выпускных квалификационных работ (ВКР) из-за обвинений в использовании искусственного интеллекта. Поводом для обсуждения стали обращения учащихся, чьи тексты якобы не прошли проверку через системы обнаружения ИИ, сообщили на сайте партии.

Тематический круглый стол с участием преподавателей, студентов и работодателей прошел в среду. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что правовое регулирование применения ИИ пока содержит много пробелов и нельзя оценивать работы исключительно на основе машинной проверки, без участия преподавателей. По его словам, необходим комплексный подход, чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы.

Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко, когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка, — указал Якушев.

«Единая Россия» выступает за то, чтобы преподаватели оставались ключевым звеном в оценке студенческих работ, а системы выявления ИИ использовались лишь как вспомогательный инструмент. Поиск решений в этой сфере продолжается.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян отметил, что представители бизнеса не станут полностью отказываться от использования ИИ даже из-за его дороговизны. По его словам, при этом многие предприниматели осознали, что офисные специалисты, которых сейчас много на рынке, обходятся гораздо дешевле, чем нейросети.

Общество
ИИ
защита
Единая Россия
