27 мая 2026 в 21:21

Россияне смогут бесплатно получить линзу от катаракты

Россиянам стала доступна установка отечественной линзы «Ясень» против катаракты

В России по программе государственных гарантий стала доступна бесплатная установка отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты, сообщили в пресс-службе Минздрава. Производство изделия организовано на базе центра «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова, передает РИА Новости.

Стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы «Ясень», которая заменяет работу естественного хрусталика, — говорится в сообщении.

На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тыс. линз в год, а в дальнейшем мощности планируется увеличить более чем вдвое — до 25 тыс. единиц ежегодно. Линза предназначена для имплантации после удаления помутневшего хрусталика и, как отмечают в министерстве, по своим характеристикам превосходит стандартные монофокальные модели.

В Минздраве пояснили, что после операции пациенты в ряде случаев смогут отказаться от очков, а при сочетании катаракты с возрастной дальнозоркостью линза помогает глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для людей с сопутствующими офтальмологическими заболеваниями предусмотрены специальные модификации изделия.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что для сохранения здоровья глаз необходимо делать перерывы от работы за компьютером каждые 50 минут. При этом, по ее словам, не рекомендуется находиться перед монитором в полной темноте.

Россияне смогут бесплатно получить линзу от катаракты
