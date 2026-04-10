Врач дала совет, как сохранить зрение при долгой работе за компьютером Врач Павлова: для зрения важно делать перерывы от компьютера каждые 50 минут

Для сохранения здоровья глаз необходимо делать перерывы от работы за компьютером каждые 50 минут, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. При этом, по ее словам, не рекомендуется находиться перед монитором в полной темноте.

Когда мы постоянно работаем за компьютером, то глаза устают и может возникать спазм аккомодации. Цилиарная мышца, которая сжимает хрусталик для фокусировки на близких предметах, находится в тонусе часами и не умеет расслабляться, в результате мы получаем боль в глазах, во лбу и расплывчатость картинки. Также это может привести к синдрому сухого глаза, так как во время работы за экраном мы начинаем моргать меньше, и слезная пленка не обновляется. Чтобы помочь глазам и поддержать их работу, важно внедрить отдых и делать перерывы каждые 45–50 минут, также можно каждые 20 минут переводить взгляд и смотреть вдаль на 20 секунд, — поделилась Павлова.

Она посоветовала делать движения глазами: вверх и вниз, вправо и влево, по диагонали и круговые. Также, по словам врача, следует использовать увлажняющие капли для глаз и осознанно моргать каждые пять минут, чтобы предотвратить сухость.

Помним, что дистанция до экрана должна быть на расстоянии вытянутой руки, верхний край монитора — на уровне глаз или чуть ниже. Работа в полной темноте будет негативна для фоторецепторов. Для здорового зрения немалое значение играет поддержка питательными веществами — омега-3, витамин А, витамин Е необходимы для улучшения липидного слоя слезной пленки и замедляют испарение, — резюмировала Павлова.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что солнцезащитные очки снижают риск катаракты и других проблем с глазами. По его словам, весной и летом возрастает вероятность серьезных заболеваний глаз и кожи.