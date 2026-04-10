10 апреля 2026 в 07:15

Врач дала совет, как сохранить зрение при долгой работе за компьютером

Врач Павлова: для зрения важно делать перерывы от компьютера каждые 50 минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для сохранения здоровья глаз необходимо делать перерывы от работы за компьютером каждые 50 минут, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. При этом, по ее словам, не рекомендуется находиться перед монитором в полной темноте.

Когда мы постоянно работаем за компьютером, то глаза устают и может возникать спазм аккомодации. Цилиарная мышца, которая сжимает хрусталик для фокусировки на близких предметах, находится в тонусе часами и не умеет расслабляться, в результате мы получаем боль в глазах, во лбу и расплывчатость картинки. Также это может привести к синдрому сухого глаза, так как во время работы за экраном мы начинаем моргать меньше, и слезная пленка не обновляется. Чтобы помочь глазам и поддержать их работу, важно внедрить отдых и делать перерывы каждые 45–50 минут, также можно каждые 20 минут переводить взгляд и смотреть вдаль на 20 секунд, — поделилась Павлова.

Она посоветовала делать движения глазами: вверх и вниз, вправо и влево, по диагонали и круговые. Также, по словам врача, следует использовать увлажняющие капли для глаз и осознанно моргать каждые пять минут, чтобы предотвратить сухость.

Помним, что дистанция до экрана должна быть на расстоянии вытянутой руки, верхний край монитора — на уровне глаз или чуть ниже. Работа в полной темноте будет негативна для фоторецепторов. Для здорового зрения немалое значение играет поддержка питательными веществами — омега-3, витамин А, витамин Е необходимы для улучшения липидного слоя слезной пленки и замедляют испарение, — резюмировала Павлова.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что солнцезащитные очки снижают риск катаракты и других проблем с глазами. По его словам, весной и летом возрастает вероятность серьезных заболеваний глаз и кожи.

Здоровье
врачи
советы
зрение
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«На грани срыва»: Нетаньяху заподозрили в подлом маневре
Британец стал отцом после ампутации половины полового органа
Центробанк отозвал лицензию у «Банка РМП»
В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе
Раскрыты последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область
Москалькова представит в ООН доказательства пыток российских военнопленных
Куба отдаст российским компаниям управление промышленными производствами
Комик Оганисян пожаловался на безденежье после отъезда из России
Актриса Климова покинула Россию с младшей дочерью от Гелы Месхи
Верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива
Врачи вырезали у женщины опухоль размером с младенца
Терапевт дала простой совет, как сохранить здоровье почек
Безвозвратные потери ВСУ, «убитые» танки: новости СВО к утру 10 апреля
«Горыныч» ударил по украинскому пункту управления БПЛА в Константиновке
Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля
Власти на Камчатке пообещали не бросать родственников погибших туристов
В РПЦ ответили, грешно ли пить алкоголь на Пасху
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 апреля: инфографика
Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 151 БПЛА
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
