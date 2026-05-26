Главный борец с ЛГБТ в России одобрен на пост заместителя Краснова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала судью Верховного суда (ВС) Олега Нефедова на должность заместителя председателя ВС Игоря Краснова — председателя коллегии по гражданским делам, следует из заявления на сайте Российского агентства правовой и судебной информации. Он специализируется на запрещенных в России организациях, в том числе ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена). Краснов также поддержал кандидатуру Нефедова.
Нефедов пришел в судебную систему в 2004 году, а спустя 13 лет стал судьей Верховного суда. Сейчас он возглавляет Дисциплинарную коллегию.
Если Высшая квалификационная коллегия судей одобрит кандидатуру, дальше ее рассмотрит президентская комиссия. Окончательное решение о назначении зампреда принимает Совет Федерации.
