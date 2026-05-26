Главный борец с ЛГБТ в России одобрен на пост заместителя Краснова

Запретившего ЛГБТ судью Нефедова рекомендовали на пост председателя коллеги ВС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала судью Верховного суда (ВС) Олега Нефедова на должность заместителя председателя ВС Игоря Краснова — председателя коллегии по гражданским делам, следует из заявления на сайте Российского агентства правовой и судебной информации. Он специализируется на запрещенных в России организациях, в том числе ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена). Краснов также поддержал кандидатуру Нефедова.

Нефедов пришел в судебную систему в 2004 году, а спустя 13 лет стал судьей Верховного суда. Сейчас он возглавляет Дисциплинарную коллегию.

Если Высшая квалификационная коллегия судей одобрит кандидатуру, дальше ее рассмотрит президентская комиссия. Окончательное решение о назначении зампреда принимает Совет Федерации.

Ранее Государственная дума России избрала Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая занимала соответствующую должность с 2016 года. За ее кандидатуру проголосовал 301 депутат.

