День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 14:14

Выбран преемник Москальковой на пост уполномоченного по правам человека

Госдума избрала Лантратову на пост уполномоченного по правам человека

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственная дума России избрала Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека, передает корреспондент NEWS.ru из нижней палаты парламента. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая занимала соответствующую должность с 2016 года.

За ее кандидатуру проголосовал 301 депутат. Против назначения Лантратовой проголосовали четыре человека, еще двое воздержались. В своем выступлении в нижней палате она представила масштабную программу развития института омбудсмена, в центре которой — помощь человеку и защита национальных интересов.

Лантратова возглавляла комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Она подчеркивала, что накопленный омбудсменами опыт станет фундаментом для ее работы в случае назначения.

Лантратова отмечала, что за год работы в комитете было проведено девять всероссийских мероприятий и парламентские слушания по теме региональных омбудсменов. Она также сообщила, что в комитете собрали данные о проблемах, мешающих эффективной работе, и подготовили дорожную карту из 63 инициатив.

Ранее фракция «Новые люди» официально выразила поддержку Лантратовой в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом решении в ходе заседания профильного комитета заявил депутат Олег Леонов. Единогласно поддержал кандидатуру Лантратовой и президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Москалькову за годы проделанной работы на посту омбудсмена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что она внесла значительный вклад в развитие института омбудсмена, сделав акцент на защите интересов граждан. По закону, срок ее полномочий завершается в 2026 году, и он не может быть продлен.

Госдума
Власть
Россия
Яна Лантратова
Татьяна Москалькова
Вячеслав Володин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.