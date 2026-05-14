Выбран преемник Москальковой на пост уполномоченного по правам человека

Государственная дума России избрала Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека, передает корреспондент NEWS.ru из нижней палаты парламента. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая занимала соответствующую должность с 2016 года.
За ее кандидатуру проголосовал 301 депутат. Против назначения Лантратовой проголосовали четыре человека, еще двое воздержались. В своем выступлении в нижней палате она представила масштабную программу развития института омбудсмена, в центре которой — помощь человеку и защита национальных интересов.
Лантратова возглавляла комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Она подчеркивала, что накопленный омбудсменами опыт станет фундаментом для ее работы в случае назначения.
Лантратова отмечала, что за год работы в комитете было проведено девять всероссийских мероприятий и парламентские слушания по теме региональных омбудсменов. Она также сообщила, что в комитете собрали данные о проблемах, мешающих эффективной работе, и подготовили дорожную карту из 63 инициатив.
Ранее фракция «Новые люди» официально выразила поддержку Лантратовой в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом решении в ходе заседания профильного комитета заявил депутат Олег Леонов. Единогласно поддержал кандидатуру Лантратовой и президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Москалькову за годы проделанной работы на посту омбудсмена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что она внесла значительный вклад в развитие института омбудсмена, сделав акцент на защите интересов граждан. По закону, срок ее полномочий завершается в 2026 году, и он не может быть продлен.