Экономист развеял миф о выигрыше Китая из-за конфликта между США и Ираном Экономист Клепач: Китай теряет, а не приобретает из-за войны на Ближнем Востоке

Принято считать, что геополитический пожар выгоден Китаю, однако это не так, заявил в интервью NEWS.ru главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, Вашингтон нанес удар не только по Ирану, но и по китайским инвестициям. США продемонстрировали Пекину его слабые места, подчеркнул он.

Американцы показали Китаю, что все его инвестиции уязвимы так же, как в Венесуэле, где положение теперь контролируют США. В Панамском канале, несмотря на китайские капиталовложения, американцы восстановили контроль, — отметил Клепач.

Экономист напомнил, что Китай был крупнейшим покупателем нефти у Ирана и Саудовской Аравии. Контроль США над Ормузским проливом осложняет поставки сырья в КНР. По мнению Клепача, в будущем Пекин ускорит создание альтернативной системы логистики.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее выступил в поддержку действий американского лидера Дональда Трампа по уничтожению ракетных и ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.