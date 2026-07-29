IT-эксперт оценил значение международного сотрудничества в области ИИ

Создание Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ (WAICO) будет способствовать устранению цифрового неравенства, заявил Readovka.news доцент департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Дмитрий Сошников. Он отметил, что, по прогнозу AI 2040, оптимальный путь развития ИИ — взаимное сдерживание появления сильной нейросети.

Россия в этой связи хорошо вписывается в такой подход, поскольку у нас также выпускаются достаточно большие и конкурентоспособные модели с открытыми весами. Открытость весов как раз помогает устранить цифровое неравенство и замедлить скорость развития ИИ, — заявил Сошников.

IT-эксперт подчеркнул, что соглашение о создании всемирной организации подписали более 25 стран, включая Россию и КНР. По его словам, страны — участницы соглашения разместят дата‑центры на территории друг друга.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Закон также вводит две категории — суверенную и национальную фундаментальные модели.