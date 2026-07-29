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29 июля 2026 в 14:43

В Госдуме указали на одну особенность нового закона о регулировании ИИ

Депутат Ревенко: новый закон о регулировании ИИ не запрещает иностранные сервисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Принятый базовый закон о развитии искусственного интеллекта не вводит запретов на использование иностранных сервисов и платформ, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко на форуме «Территория смыслов». По его словам, документ носит рамочный характер и не предполагает изоляции от зарубежных разработок. Трансляция выступления велась на странице форума во «ВКонтакте».

Рамочный закон, который мы приняли, что важно, ничего не запрещает. Он не запрещает применение, использование зарубежных платформ и зарубежных систем. Мы не можем замыкаться и запираться у себя, в нашем пространстве, — отметил Ревенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Закон также вводит две категории — суверенную и национальную фундаментальные модели.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия является одним из лидеров мировой гонки по развитию искусственного интеллекта. По его словам, страна входит в топ-5 по данному показателю.

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