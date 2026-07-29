Депутат призвал руководство Telegram сесть за стол переговоров

Руководству мессенджера Telegram следует сесть за стол переговоров с Россией, а не пытаться бежать от диалога, высказал мнение в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что основатель приложения Павел Дуров имеет большой опыт работы с властями и спецслужбами.

В международной политике любые спорные вопросы должны решаться через переговоры, но они невозможны без понимания ответственности. <...> В этой ситуации руководству Telegram необходимо не уходить от диалога, а сесть за стол переговоров и с российской стороной, — заявил Чепа.

Депутат добавил, что использование платформы в чьих-либо интересах и в ущерб безопасности государства должно получить правовую оценку. Он напомнил, что мессенджеры сегодня являются огромными инструментами влияния.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Дуров начал противопоставлять себя государству. По мнению парламентария, он стал брать не себя лишнюю ответственность.