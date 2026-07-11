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11 июля 2026 в 16:37

«Топить любые корабли»: в ГД предложили радикальный способ борьбы с БПЛА

Чепа призвал закрыть черноморские порты Украины и топить корабли из-за БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Черноморские порты Украины используются для поставок западного оружия, поэтому их необходимо закрыть, сообщил Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам депутата, число беспилотников, которыми ВСУ атакуют российские регионы, продолжает расти.

Это связано с увеличением поставок этих дронов со всей Европы. Соответственно, должны быть ответные шаги. Черноморские порты являются поставками и оружия, и других материалов. Мы должны закрыть эти украинские порты, для того чтобы никакие грузы туда не поступали, и топить любые корабли, которые туда приходят, — заявил собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что страны Прибалтики могут принять решение о размещении ядерного оружия вслед за Финляндией.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могли спрятать сотни беспилотников под землей и за пределами страны для будущих атак на Россию. По его словам, в основном украинские дроны располагаются на территориях Италии, Германии и Литвы.

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