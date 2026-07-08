Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 13:00

«Будет гнаться»: Песков рассказал о планах Прибалтики насчет размещения ЯО

Песков заявил о стремлении Прибалтики разместить ядерное оружие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны Прибалтики могут принять решение о возможности размещения ядерного оружия вслед за Финляндией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, Литва и другие государства региона, стремятся повторить шаги Финляндии, которая ранее приняла аналогичное решение.

Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение, — сказал Песков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ на слова Литвы о снятии запрета на ядерное оружие заявил, что Россия не станет терпеть размещения ядерного оружия «под боком». Он отметил, что в Госдуме серьезно отнеслись к таким заявлениям.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что положение конституции страны о запрете размещения ядерного оружия на территории государства устарело и должно быть отменено. По словам Науседы, изменения в основном законе страны нужны из-за ухудшения геополитической ситуации.

Власть
Дмитрий Песков
Финляндия
Прибалтика
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.