«Будет гнаться»: Песков рассказал о планах Прибалтики насчет размещения ЯО

Страны Прибалтики могут принять решение о возможности размещения ядерного оружия вслед за Финляндией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, Литва и другие государства региона, стремятся повторить шаги Финляндии, которая ранее приняла аналогичное решение.

Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение, — сказал Песков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ на слова Литвы о снятии запрета на ядерное оружие заявил, что Россия не станет терпеть размещения ядерного оружия «под боком». Он отметил, что в Госдуме серьезно отнеслись к таким заявлениям.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что положение конституции страны о запрете размещения ядерного оружия на территории государства устарело и должно быть отменено. По словам Науседы, изменения в основном законе страны нужны из-за ухудшения геополитической ситуации.