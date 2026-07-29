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29 июля 2026 в 11:45

Лавров раскрыл, кто стал «главной боеголовкой» против России

Лавров: страны Балтии заявили об отмене запрета на размещение ядерного оружия

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Страны Прибалтики стали «главными боеголовками» против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. По словам министра, это подтверждается их решением отменить запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.

Они сейчас главные «боеголовки», которых натравливают на нас, зная их такой «горячий характер», этих эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории, — заявил Лавров.

До этого президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс заявили, что Вильнюс и Рига готовы разместить на своей территории средства ядерного сдерживания союзников по НАТО. Оба лидера подчеркнули, что речь идет о возможных шагах в рамках общей оборонительной политики Альянса.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ заявил, что Россия не станет терпеть размещения ядерного оружия «под боком». Он отметил, что в Госдуме серьезно отнеслись к таким заявлениям.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания властей Литвы о том, что Россия якобы может планировать атаки на объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии, свежей порцией страшилок. По его словам, Запад пытается создать образ врага «на какой-то другой стороне».

Власть
Прибалтика
МИД
Сергей Лавров
ядерное оружие
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