Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО

Вильнюс и Рига готовы разместить на своей территории средства ядерного сдерживания союзников по НАТО, заявили президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции в литовской столице. Оба лидера подчеркнули, что речь идет о возможных шагах в рамках общей оборонительной политики Альянса, передает ТАСС.

Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания, — сказал Науседа.

Он напомнил, что по его инициативе парламент Литвы уже приступил к отмене 137-й статьи конституции, которая сейчас запрещает размещение оружия массового уничтожения, включая ядерное. В отличие от Литвы, в латвийском основном законе такого запрета нет, отметил Ринкевичс.

Если возникнет коллективный и национальный интерес дислоцировать такое оружие, решение в той или иной форме будет принято, — заявил латвийский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания властей Литвы о том, что Россия якобы может планировать атаки на объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии, представляют собой свежую порцию страшилок. По его словам, Запад пытается создать образ врага «на какой-то другой стороне».