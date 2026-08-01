Удары ВСУ по КТК взвинтили цены на бензин в Европе: Молдавия завыла первой

В Молдавии начались перебои с топливом, спровоцированные в том числе ударами ВСУ по России и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Сырье, которое Казахстан получает по КТК через РФ, является основным для завода «Петромидия» в Румынии. А он, в свою очередь, обеспечивает горючим весь регион, включая Молдавию. Эксперты уверены: если Россия преодолела кризис, то для европейцев он только начинается. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Почему Молдавия осталась без топлива

Правительство Молдавии на этой неделе ввело «режим тревоги» в энергетической сфере из-за нехватки горючего. По словам премьер-министра республики Василе Тофана, проблемы с топливом начались после ударов украинских дронов по российским заводам в Новороссийске, а также по инфраструктуре КТК в Казахстане. Тофан отметил, что атаки остановили поставки нефти на румынский НПЗ «Петромидия», при этом именно из Румынии Кишинев получает весь авиакеросин, около 99% бензина, 70% дизельного топлива и столько же сжиженного природного газа.

Глава молдавского Национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран сообщил, что на этой неделе дизельного топлива не было на 66 АЗС в стране. И число таких станций продолжает расти по мере исчезновения запасов. Согласно оценке Тарана, имеющегося у Молдавии дизеля стране хватит примерно на восемь дней.

В условиях дефицита стоимость ДТ в стране достигла рекордной отметки — 31 лей (145 рублей) за литр. Власти призвали население и аграриев, которые оказались в сложном положении в разгар полевых работ, расходовать горючее как можно экономнее.

Как Украина оставила Молдавию без топлива

В 20-х числах июля украинские войска атаковали несколько танкеров в Черном море, которые в том числе должны были перевозить казахстанскую нефть. БПЛА ударили по судам на морском терминале КТК (трубопровод Тенгиз — Новороссийск). Министерство энергетики Казахстана сообщало о приостановке работы терминала, однако спустя четыре дня перевалка нефти была возобновлена.

В ночь на 30 июля атаки повторились. На этот раз под удар попали нефтяные танкеры Nissos Sifnos и Marathi, и погрузку нефти на КТК снова приостановили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередную атаку ВСУ на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море действием террористического характера.

Нефтяной танкер в море Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Посягательства <…> продолжаются, даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами. Именно их экономические интересы — в данном случае имеем в виду Казахстан и США — все больше страдают», — отметила дипломат.

Доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с NEWS.ru напомнил, что среди акционеров КТК не только российские и казахстанские, но и крупные американские компании. Они действительно терпят убытки в результате атак ВСУ, а бюджет США теряет доходы.

«По всей видимости, Владимир Зеленский мстит Дональду Трампу за то, что он не дал Украине ракеты для комплексов Patriot. Второй вариант — украинский президент потерял контроль над ВСУ, и командиры творят что хотят. Возможно, кто-то им за эти удары платит», — предположил эксперт.

В любом случае, уверен Зубец, снижение поставок по КТК усилит дефицит нефти на европейском рынке. А значит, цены не только в Молдавии и Румынии, но и в других странах будут расти.

Что происходит на топливном рынке Европы

Данные Евростата показывают, что в июне 2026 года Болгария и Финляндия стали лидерами по росту цен на автомобильное топливо в Европе. Стоимость бензина выросла на четверть в годовом выражении — в Болгарии он подорожал на 26,1%, в Финляндии — на 23,9%.

За ними в списке следует Литва с показателем 23,8%. Также значительный рост зафиксирован в Румынии (+23,6%), Люксембурге (+22,3%), Греции (+21,9%) и на Кипре (+20,7%). Замыкают десятку Бельгия (+20,3%), Франция (+20,1%) и Северная Македония (+19,7%).

Аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что топливо в Европе начало быстро дорожать еще несколько месяцев назад на фоне ближневосточного кризиса.

«Он вызвал сначала дефицит, а потом и подорожание нефти. В Германии, Италии, Франции средняя цена литра топлива на АЗС — $2,5, то есть около 200 рублей», — заметил он.

Еще одной причиной роста цен на топливо в Европе стал запрет на экспорт российского горючего за рубеж, спровоцированный ударами ВСУ, добавил Фролов.

«По экспорту нефтепродуктов на мировой рынок Россия — вторая в мире после США. После запрета экспорта на рынке, разумеется, возник дефицит. Цены выросли и расти продолжат. Европейцы будут платить за бензин и дизтопливо все больше и больше, что вызовет рост инфляции. Поскольку цена горючего заложена практически во все остальные цены», — пояснил энергетик.

Очереди за бензином в Чехии (июль 2026 года) Фото: IMAGO/Bernd MŠrz/Global Look Press

Что будет дальше

Топливный кризис еще нескоро «отпустит» Европу, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты. Зубец прогнозирует, что он продлится как минимум до 2029 года — пока Трамп остается у власти в США.

«Мириться с Ираном он не намерен, а победить его не может. Это значит, что война на Ближнем Востоке будет продолжаться. А с ней — дефицит нефти и высокие цены», — пояснил эксперт.

По словам Фролова, Россия на этом кризисе сможет неплохо заработать.

«Запрет на экспорт нашего дизтоплива введен до конца августа. Продлевать его, по всей видимости, мы не будем — иначе затоварятся склады. Из-за роста стоимости нефти этот вид горючего тоже будет дорожать. А значит, экспортируя его, больше заработают наши компании и больше доходов получит бюджет», — считает энергетик.

Что же касается постсоветских стран, отметил Фролов, они платят свою цену за сближение с Европой. По его словам, бывшим республикам СССР стоит трижды подумать, прежде чем проситься в ЕС.

«Если та же Молдавия, как хочет ее президент Майя Санду, станет частью Румынии, то цена литра топлива там будет румынской. Нужна ли молдаванам такая Европа?» — подытожил собеседник.

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