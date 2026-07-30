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30 июля 2026 в 09:23

Танкеры снова стали целью дронов в Черном море

БПЛА атаковали два танкера возле терминала КТК в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были атакованы беспилотными летательными аппаратами, сообщила компания в своем Telegram-канале. В КТК уточнили, что среди сотрудников организации и ее подрядчиков погибших и пострадавших нет. Разлива нефти также удалось избежать.

30.07.2026 г в 01.48 мск танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов, грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» (компания «Шеврон»), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке, — сказано в сообщении.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что морской терминал подвергся террористической атаке. В результате инцидента погрузка нефти была приостановлена. В консорциуме также заявили, что во время погрузки нефти два танкера с международными экипажами были атакованы дронами.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки Киева на инфраструктуру в Азовском и Черном морях, включая КТК, энергетическим терроризмом. Он подчеркнул, что такие удары являются потенциально крайне опасными.

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