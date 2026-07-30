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30 июля 2026 в 10:19

Сын свергнутого шаха выдал Вовану и Лексусу план по захвату Ирана

Вован и Лексус разыграли по телефону сына иранского шаха Резу Пехлеви

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, представившись советником канцлера Германии Адольфом «с маленькими усами и челкой», передает РИА Новости. По их словам, живущий в США наследник иранской монархии, активно выдающий себя за оппозиционного лидера и выпрашивающий деньги у европейцев, всерьез поверил в их легенду. Во время розыгрыша принц обсуждал возможное вторжение Германии в Иран для возвращения его на престол.

Мы это выяснили, когда недавно позвонили ему. Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца — Адольфом с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что, несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд и обсуждал, как Германия нападет на Иран, чтобы посадить на трон Пехлеви, — сказано в сообщении.

Ранее пранкеры рассказали, что их телефонные розыгрыши иностранных политиков выполняют прежде всего просветительскую задачу. По мнению дуэта, подобные беседы также служат напоминанием о том, что не следует слепо обожествлять публичных персон.

Кроме того, они отметили, что при поиске объекта для розыгрыша они руководствуются либо актуальной информационной повесткой, либо находят фигуру с неоднозначной репутацией. Пранкеры признались в особой симпатии к шуткам над недобросовестными политическими деятелями.

Мир
Иран
США
Вован и Лексус
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