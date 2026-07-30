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30 июля 2026 в 11:11

Ситуация в аэропортах России сегодня, 30 июля: отмены, задержки на вылет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росавиация 30 июля вводила ограничения на полеты в российских регионах. Какая сейчас складывается ситуация в аэропортах Москвы и других городов, где наблюдаются отмены и задержки рейсов?

Ситуация в аэропортах Москвы 30 июля, изменение расписания

Столичные аэропорты 30 июля работают в штатном режиме. Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Домодедово перенесен вылет рейса в Махачкалу с 11:30 на 12:20. Самолет в Калининград вылетит в 13:30 вместо 11:30.

Из Внуково 30 июля задержаны вылеты в Себетту и Сочи. Отменены рейсы ФВ 6014 в Санкт-Петербург и UT 785 в Армению.

В пресс-службе Внуково отмечали, что у задержки рейса могут быть самые разные причины.

«Если на онлайн-табло указана задержка, необязательно, что причина именно в режиме ограничений», — пояснили представители воздушной гавани.

В Шереметьево, согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты в Нижнекамск, Ульяновск, Ижевск, Самару, Киров, Пермь, Казань и другие города.

В Жуковском перенесен рейс U62427 в Душанбе с 12:45 на 14:30.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 30 июля, изменение расписания

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге на настоящий момент работает в штатном режиме. Согласно данным онлайн-табло, 30 июля были задержаны некоторые рейсы в Астану, Калининград, Тбилиси, Казахстан, Чебоксары, Москву и другие города.

Отменены рейсы: A346 в Тегеран; N4 454A, B2 2134 в Сочи; FV 6090, SU 6090 в Москву.

Ситуация в аэропорту Сочи 30 июля, изменение расписания

Росавиация в ночь на 30 июля вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По состоянию на 11:00 мск запрет на полеты снят.

«Аэропорт Сочи обеспечивает непрерывное обслуживание рейсов на прилет и вылет. Все операции от регистрации до посадки выполняются в штатном режиме. Ситуация в общей зоне аэропорта и зоне ожидания вылета — спокойная, скоплений пассажиров нет», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, 30 июля из Сочи задержаны на вылет рейсы в Уфу, Москву, Тюмень, Киров, Нижнекамск, Самару, Новосибирск, Стамбул, Санкт-Петербург, Батуми, Екатеринбург и другие города.

«Напоминаем, что решения о переносах, отменах или объединении рейсов принимают авиаперевозчики. Рекомендуем заранее уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт», — заявили представители воздушной гавани.

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