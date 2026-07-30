Магнитные бури сегодня, 30 июля: что завтра, сильные боли, проблемы с ЖКТ

Магнитные бури сегодня, 30 июля: что завтра, сильные боли, проблемы с ЖКТ

Сегодня, 30 июля, вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 26%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 30 и 31 июля

По данным лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в четверг, 30 июля, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. В течение суток уровень Кр будет варьироваться от 1,5 до 3,5 балла. Это «зеленый» уровень, при котором не оказывается влияния на самочувствие людей.

Так, вероятность возникновения магнитной бури на данный момент составляет 26%. Слабые геомагнитные возмущения возможны в 35%. Прогнозируется, что индекс Ap останется на отметке 12, а уровень солнечного радиоизлучения F10.7 достигнет значения около 145. Ученые пояснили, что параметры указывают на малую вероятность появления магнитной бури.

Эксперты добавили, что в пятницу, 31 июля, начиная с трех часов ночи геомагнитный индекс Kp подскочит выше четырех баллов и продержится на этом уровне до 09:00. К 12 часам дня возбуждение магнитосферы приблизится к значениям магнитной бури уровня G-1 («слабая буря»). Полностью активность спадет только во второй половине дня. Таким образом, вероятность появления настоящей мантийной бури в этот день повысится до 31%.

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Как защититься от влияния магнитной бури, советы врачей

Врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и прогулки на свежем воздухе.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — пояснила она.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что в период магнитных бурь необходимо отказаться от алкоголя, физических и умственных нагрузок.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон не менее семи — девяти часов позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — добавила она.

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