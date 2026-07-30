Жасмин и Илан Шор оплатили постройку дома для семей Дагестана

Певица Жасмин и ее муж Илан Шор оплатили постройку дома в Дагестане семьям братьев Латифовых — Назидина и Гушума, сообщает RT. Они лишились домов в поселке Мамедкала из‑за разлива реки.

Пока ребята не пришли и не начали строить, мы жили в подвешенном состоянии. У нас появилась надежда на новую жизнь, — заявил один из пострадавших братьев.

Новое жилье строят рядом друг с другом по согласованному проекту. Фундамент рассчитан так, чтобы дома устояли при новых паводках. Всего Жасмин и Илан Шор направят на помощь пострадавшим 500 млн рублей.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров принял участие в благотворительной акции «Почты России» и Российского Красного Креста, отправив посылку с гуманитарной помощью в Курскую и Белгородскую области. Во время посещения почты он также поздравил сотрудников с профессиональным праздником.