Суд огласил приговор фигуранту дела о подрыве основателя «Арбата» Суд приговорил к 22 годам фигуранта дела о подрыве основателя батальона «Арбат»

Фигуранта дела о подрыве основателя батальона «Арбат» Варажу Манукяна приговорили к 22 годам лишения свободы передают «Известия». Суд признал его виновным в соучастии в террористическом акте в Москве, в результате которого погиб Армен Саркисян.

Прокуратура просила назначить Манукяну 24 года лишения свободы. Сам подсудимый настаивал на своем оправдании и просил отпустить его домой.

Взрыв у жилого комплекса «Алые паруса» произошел 3 февраля 2025 года. В результате трагедии погибли Саркисян, его охранник и террорист-смертник. Позже стало известно, что главе батальона «Арбат» угрожали с Украины.

Ранее суд сократил приговор Евгению Серебрякову по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы до 24,5 года лишения свободы. Адвокат Владимир Семенцов сообщил, что изначально фигурант получил 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей, а также выплатой около 4,5 млн рублей потерпевшим.

Кроме того, Верховный суд Крыма приговорил двух жителей региона к 21 и 22 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины и хранение взрывчатки. Подсудимые, являвшиеся противниками СВО, вступили в переписку с представителем ГУР.