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30 июля 2026 в 12:21

Минобороны заявило о 712 сбитых беспилотниках ВСУ

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Силы российской ПВО сбили за минувшие сутки 712 беспилотников ВСУ, сообщили в канале Минобороны РФ в МАКСе. Они также уничтожили 13 управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее российские военнослужащие освободили поселок Красноярское в Донецкой Народной Республике. Силы группировки войск «Центр» отбили населенный пункт у ВСУ. Бойцы СВО также взяли под контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области Украины и над Юрченковым в Харьковской области.

Кроме того, российская армия поразила военный объект в Ивано-Франковской области. ВСУ использовали его для выпуска и складировании крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и управляемых снарядов большой дальности «Нептун-МД». ВС России также нанесли удар по предприятию, на котором испытывали боеголовки для оперативно-тактических ракет «Гром-2».

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ПВО
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