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30 июля 2026 в 12:58

Политолог оценил последствия нового пакета санкций США

Политолог Расмуссен: новый пакет санкций Трампа ударит по США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый пакет санкций, который планирует подписать глава Белого дома Дональд Трамп, ударит не по России, а по самим США, заявил Lenta.ru политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен. Он отметил, что санкции спровоцируют нефтяной и продовольственный кризис в мире.

На мой взгляд, это саморазрушение Запада. Пострадают не русские или китайцы, а американские налогоплательщики, — заявил Расмуссен.

Политолог подчеркнул, что Россия играет важную роль в поставках энергоносителей и удобрений. По его словам, Сенат Конгресса США уже поддержал законопроект об ужесточении санкций.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Россию в настоящее время активно испытывают на прочность во всех сферах, включая экономическую. Он отметил, что объем введенных против страны ограничений стал небывалым за всю историю.

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