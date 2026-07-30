Пасечник рассказал о гибели мирного жителя Пасечник: в ЛНР из-за атак ВСУ погиб один человек

БПЛА ВСУ атаковал гражданский грузовой автомобиль на дороге в сторону Алчевска, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в МАКС. По его словам, водитель погиб.

В Луганске вражеский БПЛА рано утром атаковал гражданский грузовой автомобиль на дороге в сторону Алчевска. К несчастью, водитель погиб. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — написал Пасечник.

Он добавил, что в столице республики беспилотники повредили два грузовика, автостоянку и автомобиль коммунальных служб — машина как раз очищала центральную улицу города. При этом никто не пострадал.

Также он рассказал, что в Кременском муниципальном округе БПЛА нанес удар неподалеку от магазина — ранение получила женщина 76 лет. Еще один удар пришелся на автомобиль: пострадала 58‑летняя женщина. В Троицком беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего травмы получил 65‑летний мужчина.

Ранее Пасечник заявил, что два человека погибли и семь ранены в результате атак ВСУ на ЛНР. По его словам, утром 27 июля в Перевальске был атакован гражданский грузовик, 41-летний водитель скончался на месте.